96.41х - 88.24х + 1.38х = 0.0202
Математика
96.41х - 88.24х + 1.38х = 0.0202
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10x=0.0202 x=0.0202:10 x=0,00202
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