Синонимы к слову строить (помогите пожалуйста!!!)
Математика
Синонимы к слову строить (помогите пожалуйста!!!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Строить-делать. Как то так!
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