Как проверить слово весеннем

Русский язык
Как проверить слово весеннем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вёсныпроверочное слова: весна,вёсна

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