Переведите на русский язык !! Рабочая тетрадь по англизкому 5 класс кувзолев кости??а . Страница в тетради номер 87

Гость: Гость:

Прошлым летом я ездила в Лондон.Мой друг и я хотели провести 2 недели в этом красивом городе.мы отправились из Берлина на поезде.Звтем пересели на корабль до довера.От довера до Виктория стэйшен в Лондоне мы поехали на поезде.последнюю часть своего путешествия мы хотели проехать на такси,и мы попали в один из тех веселых британских такси. О,в Лондоне есть 6 отелей ланкастер.можете сказать мне адрес?-спросил таксист. Мой друг ответил-нет,извините,не можем.завезите нас в ближний отель,пожалуйста. Водитель спросил-куда вы собираетесь?я сказал-секундучку.но я не мог найти отрывок бумаги.на отрывке были название и адрес отеля.-о боже!Я потерял его!-я подумал.мой друг вспомнил название и сказал-отель ланкастер,пожалуйста Вы должны заплатить 25 фунтов-сказал водитель.Я открыл свою сумку.Но что это было?Маленький отрывок с адресом.Я подумал-ты глупый и сказал водителю-я нашел адрес и название отеля.Отвезите нас в отель манчестер,45 бэйсвотер роуд,пожалуйста Но это был не тот отель.Мы ездили от одного отеля к другому,но нигде не было свободных номеров для нас.Было 6 часов вечера и таксист хотел домой.