Разберите данные слова по составу школа пришкольный школьник
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Разберите данные слова по составу школа пришкольный школьник
Ответ(ы) на вопрос:
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Школа: Школ-корень А-окончание Пришкольный: При-приставка Школь-корень Н-суффикс Ый-окончание Школьник: Школь-корень Ник-суффикс Окончание нулевое
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