Помогите плииииииииииииис

Гость: Гость:

Однажды ночью Лунный Свет дремал на поляне. А в то время зелёный лесной Паучок взял ножницы и тихонько отрезал от его платья кусочек. Потом Паучок распустил этот кусочек лунного платья и из драгоценной лунной пряжи соткал маленький светящийся плащ. Утром Паучок подарил плащ своему другу светлячку.