Помогите плииииииииииииис

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Помогите плииииииииииииис
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды ночью Лунный Свет дремал на поляне. А в то время зелёный лесной Паучок взял ножницы и тихонько отрезал от его платья кусочек. Потом Паучок распустил этот кусочек лунного платья и из драгоценной лунной пряжи соткал маленький светящийся плащ. Утром Паучок подарил плащ своему другу светлячку.
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