Придумайте свой новый вид спорта и 5 правил к нему
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Придумайте свой новый вид спорта и 5 правил к нему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моё мнение такое - самое быстрое чтение правила: 1.нельзя просто перелистывать страницы. 2.книга должна быть без картинок. 3.книга должна быть минимум в 50 страниц. 4.у участников не должны быть одинаковые книжки. 5.участники только с 7 лет. КАК ТО ТАК!
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