Придумайте свой новый вид спорта и 5 правил к нему

Гость: Гость:

Моё мнение такое - самое быстрое чтение правила: 1.нельзя просто перелистывать страницы. 2.книга должна быть без картинок. 3.книга должна быть минимум в 50 страниц. 4.у участников не должны быть одинаковые книжки. 5.участники только с 7 лет. КАК ТО ТАК!