ПОМОГИТЕ ДАМ 30 БАЛЛОВ: За первый час самолет пролетел 6/13 маршрута, а за второй - остальные 630 км, найдите длину маршрута. ПРОШУ ПОМОГИТЕ.
Математика
ПОМОГИТЕ ДАМ 30 БАЛЛОВ: За первый час самолет пролетел 6/13 маршрута, а за второй - остальные 630 км, найдите длину маршрута. ПРОШУ ПОМОГИТЕ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весь маршрут -Х, тогда 6/13х+630=Х; Х-6/13х=630; 7/13 Х=630; Х=1170 км
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