ПОМОГИТЕ ДАМ 30 БАЛЛОВ: За первый час самолет пролетел 6/13 маршрута, а за второй - остальные 630 км, найдите длину маршрута. ПРОШУ ПОМОГИТЕ.

Математика

ПОМОГИТЕ ДАМ 30 БАЛЛОВ: За первый час самолет пролетел 6/13 маршрута, а за второй - остальные 630 км, найдите длину маршрута. ПРОШУ ПОМОГИТЕ.

Автор: Гость