Часть 2 тест по русскому языку 5 класс Ладыженская и др. 11 ТЕСТ 1.Укажите строку, в которой перечислены только существительные . 1) утка, унты,угольный 2) бритва,бодрость,бежевый 3)труд,трудный,трудиться 4)глупость,гражд...

Русский язык
Часть 2 тест по русскому языку 5 класс Ладыженская и др. 11 ТЕСТ 1.Укажите строку, в которой перечислены только существительные . 1) утка, унты,угольный 2) бритва,бодрость,бежевый 3)труд,трудный,трудиться 4)глупость,гражданство,галоп
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