25/28-18/35, 40/63-35/7

Математика
25/28-18/35, 40/63-35/7
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25/28-18/35=125/140-72/140=53/140
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как проверить слово весеннем
Ответить
Русский язык
Часть 2 тест по русскому языку 5 класс Ладыженская и др. 11 ТЕСТ 1.Укажите строку, в которой перечислены только существительные . 1) утка, ун...
Ответить
Биология
Помогите пожалуйста!Очень нужно!
Ответить
Информатика
По трем введенным с клавиатуры сторонам необходимо выяснить является ли этот тре??гольник равносторонним. Если кому-то не сложно, прошу помочь. Зад...
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста мне надо рассказ на тему "Васютка в лесу"
Ответить