25/28-18/35, 40/63-35/7
Математика
25/28-18/35, 40/63-35/7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25/28-18/35=125/140-72/140=53/140
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