СРОЧНО!!!!! 1. Совместимы ли с понятием "достоинство" болтливость, лень, хвастовств??, необразованность? Обоснуйте свою точку зрения. 2. Как вы думаете, что такое честь семьи? Приведите примеры. 3.Что имеют в виду, когда го...

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Начнём с того, что же такое - достоинство? И как часто его путают с достоянием? Достояние - это имущество, являющиеся дорогим приданым или наследством. Обычно это украшения с драгоценными камнями, золото. Достоинство - это умение сдерживать себя в различных провокационных ситуациях и осознавать себя как полноценную личность, но ни коим образом не болтливость или хвастовство. Эти черты более присущи эгоистам и людям с повышенной самооценкой. Это вызывает смех или неприязнь, даже зависть. Как часто вам приходится слушать, что кто-либо запятнал "честь семьи"? Но что же это такое? Много веков назад у славян существовали куда более многочисленные семьи, состоящие из очень дальних родственников. Все они жили в комплексе помещений, обедали вместе, работали и охотились семьями. Но стоило кому-то из членов пойти против семейных традиций и правил, его серьёзно наказывали или даже изгоняли из семьи, так как он опозорил их перед остальными семьями, "запятнал их честь". Следовательно, честь семьи - это ее авторитет, стойко сложившееся положительное впечатление о семье. Запятнать же честь значит опозорить, подорвать ее авторитет. Береги платье снову, а честь смолоду. Часто так говорят старые, бывалые и опытные люди. Как известно, можно кирпичик за кирпичиком строить свою стену, и, чтобы она разрушилась, стоит вытащить всего один кирпич. Так и в отношениях среди людей. Когда всего один опрометчивый поступок уничтожит все... Вот и говорят, что честь нужно беречь смолоду. От балды писал. Удачи!