Кто такой М. Еликбаев? Почему он подвергся преследованиям?

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Кто такой М. Еликбаев? Почему он подвергся преследованиям?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Еликбаев - учитель русского языка и бывший фронтовик
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