Чем занимаются представители следующих профессий? Телеграфист- Коммивояжер- Лоцман- Кастелянша- Переплётчик- Фитодизайнер- Провизор- Помогите пожалуйста!!! Завтра задавать надо...
Обществознание
Чем занимаются представители следующих профессий? Телеграфист- Коммивояжер- Лоцман- Кастелянша- Переплётчик- Фитодизайнер- Провизор- Помогите пожалуйста!!! Завтра задавать надо...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Телеграфист -передает и принимает телеграммы.Коммивояжер- продает товар малыми партиями. Лоцман -проводит судна по безопасному форватеру.Кастелянша -выдает постельное белье в больнице гостинице.Переплетчик -ремонтирует книги. Фитодизайнер -делает дизайн помощью запахов. Провизор- следит в аптеке за правильностью изготовления и примененя лекарств.
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