Как сказать одним словом фразеологизмы:одного поля ягода,из первых рук,как две ка??ли воды,как сври пять пальцев,опять двадцать пять,наговорить с три короба

Гость: Гость:

Одного поля ягода-одинаковые(-ое-) Из первых рук-новая новость,новость. Как две капли воды-похожи. Как свои пять пальцев-уверен. Опять двадцать пять-снова. Наговорить с три короба-слишком много(наврать,пообещать)