Помогите составить рассказ сарматы-савроматы в древней истории Казахстана 6 клас?? немного

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Сарматские племена жили на территории Казахстана с VIII в. до н.э. до V в. н.э. Начиная с III в. до н.э. название племени «сармат» встречается в трудах древних авторов.Появление этого названия совпадает с началом интенсивного движения в 111-11 вв. до н.э. сарматских племен на Северный Кавказ и в Северное Причерноморье.Сведении о сарматах писали древне греческие и римские историки Диодор, Плиний, Полибий. В трудах Геродота говориться что сарматы говорили на скифском языке.Памятники расположены по долинам рек, в основном Жайыка (Урал), Илека, Эмбы. В местности Сарыкамыс до поселка Кульсары встречаются глиняные насыпи.Во II в. до н.э. савроматы, постепенно захватывая земли в междуречье Волги и Жайыка, дошли до земель Северного Причерноморья. Совершали походы в страны Передней Азии, на Кавказ и в Парфию. Эти племена связывали культуры Центральной Азии и Причерноморья.Археологические памятники Устюрта - Байте, Терен. При раскопках этих памятников были найдены молитвенные места, где совершались жертвоприношения, групповые молитвы. Здесь имелись покрытые камнем, округлые оградительные сооружения, каменные жертвенники. По кругу были поставлены каменные столбы с антропоморфными изображениями (идолами).Их число достигло 30-40. В молитвенных местах встречается остатки пепелищ, что указывает на поклонение даев-массагетов огню и солнцу. В местностях Дыкылтас и Устюрт в Западном Казахстане обнаружены погребения Байте, Карамонке и Терен, относящиеся к эпохе железа.Найденные святилища относятся к IV-II вв. д.н.э. Святилище - место отправления культов в первобытной религии - пещера, огороженный участок, постройка и т.д. Даи-массагеты поклонялись огню и солнцу, доказательством этому являются остатки пепелищ найденных в молитвенных местах.Савроматы были родственниками даям, массагетам и исседонам. Из записей Геродота и персидского цари Ксеркса мы знаем, что в 1 тысячелетии до н.э. Арало-Каспийский регион был населен племенами дахов (даев, дагов), саков-массагетов. Союз даев состоял из нескольких родов и племен.В 248-247 гг. до н.э. Арсак (Аршак), выходец из дайского племени апарн, завоевал, большую часть Парфии (территория современного Ирана) и соседние районы Гиркании, основал здесь династию Аршакидов.