У паразитических простейших, как правило, отсутствует: 1. Ядро 2. Цитоплазма 3. Клеточная мембрана 4. Сократительная вакуоль
Биология
У паразитических простейших, как правило, отсутствует: 1. Ядро 2. Цитоплазма 3. Клеточная мембрана 4. Сократительная вакуоль
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Гость:
Сократительная вакуоль
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