Эссе "Современные хамелеоны" помогите пожалуйста
Литература
Эссе "Современные хамелеоны" помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Современные хамелеоны." В нашем мире очень много людей-хамелеонов. Эти люди сразу меняют мнение от человека с которым разговаривают.Если это человек,какого-нибудь высшего сорта или просто человек,которого всего слушаются,то они скорее поменяют своё мнение на мнение этого человека и станут на его сторону.Они поменяют его не смотря,на то что недавно он совсем доказывал другое. У таких людей,даже дружба,как хамелеон. Например:Кто-то позвал кого-то гулять,но ему отказали,тогда он позвал другого человека и тот согласился,тогда всю прогулку этот человек,будет рассказывать со гласившему,какой человек плохой,который не согласился с ним пойти гулять.Но на следующий день всё будет нормально. Каждый человек становится хамелеоном.Он будет стараться всё сделать для своей выгоды. Если захочет уничтожить своего врага,то это он будет делать постепенно и всё это почти всегда удается.Человек,который пострадал от такого хамелеона,очень трудно приходиться востанавливаться в обществе и возвращать своё доверие. В конце я хочу сказать,давайте не будем менять своего мнения в зависимости от человека.Ведь,если каждый раз вы будете менять его и поддакивать,то вы ничего не добьетесь в жизни. Спасибо,что выслушали.
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