Выпиши выделенные слова столбиком разбери их по составу Докажи что в одной из фор?? этих слов появляется орфограмма беглый гласный в части слова Запиши каждое слово в той форме орфограммы почеркни слова щёчка мешочка

Русский язык

Выпиши выделенные слова столбиком разбери их по составу Докажи что в одной из фор?? этих слов появляется орфограмма беглый гласный в части слова Запиши каждое слово в той форме орфограммы почеркни слова щёчка мешочка

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