Выпиши выделенные слова столбиком разбери их по составу Докажи что в одной из фор?? этих слов появляется орфограмма беглый гласный в части слова Запиши каждое слово в той форме орфограммы почеркни слова щёчка мешочка
Русский язык
Выпиши выделенные слова столбиком разбери их по составу Докажи что в одной из фор?? этих слов появляется орфограмма беглый гласный в части слова Запиши каждое слово в той форме орфограммы почеркни слова щёчка мешочка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Беглая гласная в слове мешочка. потому что ставим в другую форму мешка, буква о проаадает
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