Сколько звуков и букв в слове мальки
Русский язык
Сколько звуков и букв в слове мальки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальки-[малки]-6б.,5зв..
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