Как пишется (В)скоре вместе или раздельно
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Как пишется (В)скоре вместе или раздельно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слитно. вскоре (как?)
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