Составьте и запешите предложения связанные по смыслу использую следующие словос??четания : школьн.... кафе ,горяч.... кофе , разварист ....... пюре, овощн... рагу .свеж... безе .
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Составьте и запешите предложения связанные по смыслу использую следующие словос??четания : школьн.... кафе ,горяч.... кофе , разварист ....... пюре, овощн... рагу .свеж... безе .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Школьное кафе находится недалеко. Горячий кофе подан вовремя. Разваристое пюре стояло на столе. Овощное рагу вкусное. Свежее безе показалось всем очень сладким.
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