Назовите основные итоги нового времени в 16-17вв

История
Назовите основные итоги нового времени в 16-17вв
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Новое время – это эпоха, создавшая тот мир современной цивилизации, в котором мы сейчас живем. Главная черта этой эпохи – ее переходный характер. Это время разложения феодальных отношений и зарождения капиталистического способа производства в наиболее передовых странах ( Нидерланды, Англия ).  Рубеж 16 – 17 веков – это складывание промышленного способа производства и формирования капиталистических отношений.  Московское царство эволюционизировало от распада государственности в Смутное время к гражданскому миру и абсолютизму.  В России феодализм к XVII веку утвердился в худшей форме эксплуатациикрестьян – в крепостном праве.  В 17 веке в России начинается формирование единого всероссийского рынка. 
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