Назовите основные итоги нового времени в 16-17вв

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Новое время – это эпоха, создавшая тот мир современной цивилизации, в котором мы сейчас живем. Главная черта этой эпохи – ее переходный характер. Это время разложения феодальных отношений и зарождения капиталистического способа производства в наиболее передовых странах ( Нидерланды, Англия ). Рубеж 16 – 17 веков – это складывание промышленного способа производства и формирования капиталистических отношений. Московское царство эволюционизировало от распада государственности в Смутное время к гражданскому миру и абсолютизму. В России феодализм к XVII веку утвердился в худшей форме эксплуатациикрестьян – в крепостном праве. В 17 веке в России начинается формирование единого всероссийского рынка.