Как пишется заниматься или занематся

Русский язык
Как пишется заниматься или занематся
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
================================================...заниматься 
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