Сколько метров в одной тысячи двухсот дециметров

Математика
Сколько метров в одной тысячи двухсот дециметров
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1дм=10см, 10см=0,1м 1дм=0,1м 1200дм=120м
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