Как сказать слово лучило в ед.ч. м.р ед.ч. ж.р. ед.ч. ср.р и множ.ч

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Как сказать слово лучило в ед.ч. м.р ед.ч. ж.р. ед.ч. ср.р и множ.ч

Автор: Гость