Прямая , проходящая через серидины противоположных сторон прямоугольника , разде??яет этот прямоугольник на два. Может ли один из образовавшихся прямоугольников быть подобен данному?

Геометрия

Прямая , проходящая через серидины противоположных сторон прямоугольника , разде??яет этот прямоугольник на два. Может ли один из образовавшихся прямоугольников быть подобен данному?

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