Масса ящика 2кг,а масса яблок,которые в нем лежат,на 18кг больше массы ящика. Узнай массу ящика с яблоками.

Математика

Масса ящика 2кг,а масса яблок,которые в нем лежат,на 18кг больше массы ящика. Узнай массу ящика с яблоками.

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