Масса ящика 2кг,а масса яблок,которые в нем лежат,на 18кг больше массы ящика. Узнай массу ящика с яблоками.
Математика
Масса ящика 2кг,а масса яблок,которые в нем лежат,на 18кг больше массы ящика. Узнай массу ящика с яблоками.
Ответ(ы):
Гость:
1)18+2=20(кг) яблоки 2)2+20=22(кг) масса яблок и ящика вместе
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