Решите уравнение 1/(2-x)-1= 1/x - 2 - (6-x)/3x^2-12 / - знак деления ^2 - в квадрате помогите срочно!!!
Алгебра
Решите уравнение 1/(2-x)-1= 1/x - 2 - (6-x)/3x^2-12 / - знак деления ^2 - в квадрате помогите срочно!!!
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