2 предложения с количествиными чеслителими
Русский язык
2 предложения с количествиными чеслителими
Ответ(ы):
Гость:
Два медведя в одной берлоге не уживутся. И тридцать витязей прекрасных чредой из вод выходят ясных. Семь ночей подряд он лечит несчастных зверят. Количественные числительные - два, тридцать. семь
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