Найти значения выражений: а) 0,6a + 0,4a * (a - 55) при a = -8,3; б) 1,3 * (2a - 1) - 16,4 при a = 6,5; в) 1,2 * (a-7) - 1,8 * (3 - a) при a = четыре целых одна третья; г) две целых одна третья * (a + 6) - семь целых две тр...

Математика

Найти значения выражений: а) 0,6a + 0,4a * (a - 55) при a = -8,3; б) 1,3 * (2a - 1) - 16,4 при a = 6,5; в) 1,2 * (a-7) - 1,8 * (3 - a) при a = четыре целых одна третья; г) две целых одна третья * (a + 6) - семь целых две третьих * (3 - a) при a= - 0,7.

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