Помогите с краткой записью пожалйста. номер 24
Математика
Помогите с краткой записью пожалйста. номер 24
Ответ(ы):
Гость:
(20*3)+(40*2)+(4*1)=144 студента в общежитии 3 ком-20 кв 2 ком-40 кв 1 ком-4 кв всего-? студентов
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