Как по англ. яз. Яблоко?

Английский язык
Как по англ. яз. Яблоко?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Apple........................
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