Известно,что a=-100,b=180,c=-125.Найдите:а)a-b+c б)a-b-c в)a+b+c г)-a-b+c
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Известно,что a=-100,b=180,c=-125.Найдите:а)a-b+c б)a-b-c в)a+b+c г)-a-b+c
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Способ решения-подстановка,но надо соблюдать знаки. Рассмотрим пример а: -100-180+(-125)=-405. Далее просто ответы. Б) -155 В)45 Г)-205
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