Известно,что a=-100,b=180,c=-125.Найдите:а)a-b+c б)a-b-c в)a+b+c г)-a-b+c

Математика
Известно,что a=-100,b=180,c=-125.Найдите:а)a-b+c б)a-b-c в)a+b+c г)-a-b+c
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Способ решения-подстановка,но надо соблюдать знаки. Рассмотрим пример а:  -100-180+(-125)=-405. Далее просто ответы. Б) -155 В)45 Г)-205
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Когда естественный отбор перестал быть ведущим фактором в эволюции человека
Ответить
Математика
Найдите сумму всех целых чисел,расположенных между числами - 5,2 и 2,6
Ответить
Физика
Заряд q= 4,0*10 в -8 степени Кл помещён в точку поля напряжённостью Е=300В/м. Определите модуль силы, действующей на заряд.
Ответить
Математика
8/25 это какая десятичная дробь?
Ответить
Математика
Морфологический разбор слова кем
Ответить