Морфологический разбор слова кем
Математика
Морфологический разбор слова кем
Ответ(ы) на вопрос:
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Начальная форма: КТО Часть речи: местоимение-существительное Грамматика: единственное число, мужской род, творительный падеж Формы: кто, кого, кому, кем, ком Начальная форма: ТОТ Часть речи: местоименное прилагательное Грамматика: единственное число, именительный падеж, мужской род, неодушевленное, одушевленное Формы: тот, того, тому, тем, том, та, той, ту, то, те, тех, теми
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