Составь предложения из слов: их молодеет, чувства и Думы, предки, протяжные, наши, сохраняются
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Составь предложения из слов: их молодеет, чувства и Думы, предки, протяжные, наши, сохраняются
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эсли что то не так прости наши предки их истории сохраняются дальше ...
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