8/25 это какая десятичная дробь?

Математика
8/25 это какая десятичная дробь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
_8    25   80  0,32   75     50     50       0 Ответ:0,32 Желаю удачи!!!!!   
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