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8/25 это какая десятичная дробь?
Математика
8/25 это какая десятичная дробь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
_8 25 80 0,32 75 50 50 0 Ответ:0,32 Желаю удачи!!!!!
Спасибо
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