Как по Английски бидит слово волосы светлые

Английский язык
Как по Английски бидит слово волосы светлые
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Blond hair-светлые волосы
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