Как по английскому Сейчас десять часов?
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Как по английскому Сейчас десять часов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Сейчас десять часов" - "Now ten o,сlock" (запятая сверху)
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