Как появилась наша солнечная система?
География
Как появилась наша солнечная система?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ученые предполагают что все вселенная появилась В результате большого взрыва
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