СРОЧНО!!! разложите на множители: (а+3б)"-(3а-б)" "-в квадрате преобразуйте алгебраическое выражение в многочлен стандартного вида: 3(2-х)"-(2х"+х-5)(х"-2)+(х"+4)(4_х2) "- означает в квадрате ответы должны быть такими(в...

Алгебра

СРОЧНО!!! разложите на множители: (а+3б)"-(3а-б)" "-в квадрате преобразуйте алгебраическое выражение в многочлен стандартного вида: 3(2-х)"-(2х"+х-5)(х"-2)+(х"+4)(4_х2) "- означает в квадрате ответы должны быть такими(в сборнике написаны такие): 4(2а+б)(2б-а) -3х""-х"'+12х"-10х+18 СРОЧНО!!!!!

Автор: Гость