Почему союзники не помогли Польше?
История
Почему союзники не помогли Польше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Союзниками Польши являлись Великобритания и Франция. Когда на Польшу напали германские войска, они выполнили союзнические соглашения и объявили войну Германии. Именно так началась Вторая мировая война. Однако, на практике, действительно, страны – союзники не оказывали Польше реальной поддержки, они все еще наивно надеялись договориться с Гитлером без кровопролития. Пока они вели бессмысленные переговоры, фашисты безжалостно громили Польшу.
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