СРООЧНО К какому виду стихийных бедствий вы отнесёте -грозу -наводнение -землет??есение -пожар -нашествие саранчи -эпидемию свиного гриппа
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СРООЧНО К какому виду стихийных бедствий вы отнесёте -грозу -наводнение -землет??есение -пожар -нашествие саранчи -эпидемию свиного гриппа
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