Выписать несколько слов и их лексическое значение (по рускому языку)
Русский язык
Выписать несколько слов и их лексическое значение (по рускому языку)
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Яблоко-фрукт маши6а-техника,транспорт автобус-общественный транспорт карате-вид спорта
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