Разложите на множители: (x+1)^2-16 a^2*x^2-0,25y^2 49-(m-3)^2

Алгебра
Разложите на множители: (x+1)^2-16 a^2*x^2-0,25y^2 49-(m-3)^2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.((x+1)-4)×((x+1)+4)    (x+1-4)×(x+1+4)    (x-3)×(x+5) 2.a^4-0.25y² 3.(7-(m-3))×(7+(m-3))    (7-m+3)×(7+m-3)    (10-m)×(4+m) вроде как так))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите плиззз со фаст
Ответить
История
Помогите пожалуйста. 1)какими чертами характеризовалось развитие Второй империи ? 2)В чем проявилось влияние либеральной оппозиции на социальную п...
Ответить
Русский язык
Помогите с русским номер 162.
Ответить
Английский язык
Расставить слова правильно 6) you / have / a shower before breakfast? (usually) 7) Matt / hot burn / his toast (usually) 8) your food / arri...
Ответить
География
9. Закончите предложение Для показа средней температуры воздуха на климатически?? картах используют особый знак, который называется ______ 10. ...
Ответить