Разложите на множители: (x+1)^2-16 a^2*x^2-0,25y^2 49-(m-3)^2
Алгебра
Разложите на множители: (x+1)^2-16 a^2*x^2-0,25y^2 49-(m-3)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.((x+1)-4)×((x+1)+4) (x+1-4)×(x+1+4) (x-3)×(x+5) 2.a^4-0.25y² 3.(7-(m-3))×(7+(m-3)) (7-m+3)×(7+m-3) (10-m)×(4+m) вроде как так))
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