Помогите пожалуйста. 1)какими чертами характеризовалось развитие Второй империи ? 2)В чем проявилось влияние либеральной оппозиции на социальную политику Наполеона 3?

Гость: Гость:

1)Второй империи характеризовались быстрым экономиче­ским развитием, которое носило неравномерный характер в разных отраслях экономики. В аграрном секторе сохранялся достаточно высокий уровень мелкой крестьянской собственности. Тем не менее и здесь постепенно развивалось крупное товарное хозяйство, проис­ходила механизация, внедрялась современная агротехника. 2) Неудачи во внешней политике отразились и на политике внутренней. Получивший власть благодаря содействию клерикальных и реакционных элементов, Наполеон III с самого начала должен был отказаться от всех своих социалистических и демократических мечтаний. Строго монархическая конституция в стране, пережившей несколько революций и знакомой с более свободными порядками, могла держаться, только опираясь на суровый полицейский гнёт: печать была подвергнута режиму предостережений, суды были орудием исполнительной власти, парламентские выборы производились под сильным давлением администрации (см. Вторая империя) . 1865. Наполеон III Бонапарт и императрица Франции Евгения Некоторую уступку общественному мнению пришлось сделать уже в 1860 году, когда декретом 12 ноября законодательному корпусу было возвращено право адреса на тронную речь и объяснения от имени правительства стали давать палатам министры (а не одни только члены государственного совета) . В 1867 году палатам дано было право интерпелляции, в 1868 году состоялся новый, более либеральный закон о печати. Усиление оппозиции на выборах 1869 г. повлекло за собой новые уступки со стороны Наполеона III, а 2 января 1870 года было образовано либеральное министерство Олливье, которое должно было реформировать конституцию, восстановив ответственность министров и расширив пределы власти законодательного собрания. В мае 1870 года выработанный министерством проект был одобрен плебисцитом, но он не успел вступить в силу. Политика лавирования главы государства между интересами различных социальных групп получила самостоятельное наименование — «бонапартизм».