Помогите с русским номер 162.
Русский язык
Помогите с русским номер 162.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помогать природе, Заботиться о животных, Удивительная юрта, Щедрый друг, Огромное солнце.
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