Найдите площадь трапеции с основаниями 7 и 1, стороной 3 и углом в 30 градусов

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Из прямоугольного треугольника АВН найдем высоту как катет лежащий напротив угла 30 градусов равен половине гипотенузы, а гипотенуза-это сторона трапеции. Тогда высота равна 1,5. Отсюда площадь трапеции=полусумма оснований умноженная на высоту=6,75