Как решить уравнение ( 8*х-30):2=225

Гость: Гость:

Все очень просто!) (8х-30):2=225 8х-30=2*225 8х-30=450 8х=30+450 8х=480 х=480:8 х=60 Ответ: х=60 Пожалуйста, отметь, как лучшее!) Тебе не сложно-мне приятно!) Заранее спасибо!) Удачи!)