Как решить уравнение ( 8*х-30):2=225
Математика
Как решить уравнение ( 8*х-30):2=225
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все очень просто!) (8х-30):2=225 8х-30=2*225 8х-30=450 8х=30+450 8х=480 х=480:8 х=60 Ответ: х=60 Пожалуйста, отметь, как лучшее!) Тебе не сложно-мне приятно!) Заранее спасибо!) Удачи!)
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