CН3-СН2-(СН2)5-СН3 - НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА
Химия
CН3-СН2-(СН2)5-СН3 - НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА
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Гость:
Пентанон-3 (диэтилкетон)
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