В какое время года мцыри бежал из монастыря?
Литература
В какое время года мцыри бежал из монастыря?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мцыри бежал в грозу, когда прочие монахи в ужасе толпятся в молитвенном зале, перепуганные таким грозным и и непонятным для них явлением
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